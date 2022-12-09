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09.12.2022 18:55

Миллер обсудил с Эрдоганом газовый хаб и поставки газа

"Газпром" обсудил с руководством Турции вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба.

Как говорится в сообщении "Газпрома", в рамках визита в Стамбуле состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗПРОМ, ВИЗИТ


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