Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

ТЭК 09.12.2022 19:17

Нефть Brent в среднем будет стоить $104 за баррель в 2023г- ING

Средняя цена нефти Brent в 2023 году составит $104 за баррель, прогнозируют аналитики ING.

"По-прежнему существует много неопределенности в отношении поставок российской нефти, учитывая запрет Европейского союза, - говорится в обзоре банка. - Тем не менее, мы полагаем, что российские поставки значительно сократятся в начале следующего года - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в первом квартале".

Это в сочетании с продолжающимся сокращением предложения со стороны ОПЕК+ предполагает, что ситуация на нефтяном рынке будет становиться все более жесткой в течение 2023 года. Рост поставок из США не сможет восполнить этот пробел, полагают аналитики.

ING прогнозирует, что в первом и втором кварталах следующего года Brent будет стоить в среднем $100 за баррель, в третьем - $105 за баррель, в четвертом - $110 за баррель.

В 2024 году средняя стоимость нефти этой марки ожидается на уровне $90 за баррель, в 2025 году - $75 за баррель.

Эксперты банка указывают также на то, что 2023 год будет непростым для европейского газового рынка. "Маловероятно, что регион сможет заполнять хранилища такими же темпами, как в 2022 году, - сообщается в обзоре. - Годовое падение потока российского газа составит примерно 60%, даже если поставки останутся на том же уровне, что и сейчас. К сожалению, рынок сжиженного природного газа (СПГ) не сможет полностью компенсировать эти потери".

Таким образом, необходимо будет добиться дополнительного снижения спроса, чтобы обеспечить достаточные поставки в Европу зимой 2023-2024 гг. ING прогнозирует, что газ на голландском хабе Title Transfer Facility (TTF) в среднем будет стоить 175 евро за МВт.ч в следующем году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ГАЗ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Норвегия в сентябре снизила добычу углеводородов на 9,8% Молдова заинтересована в импорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана - премьер Гаврилица Глава Минэнерго РФ считает, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только странам Запада Азербайджан в январе-июне увеличил добычу газа на 15% Баку и Нур-Султан оценили возможности поставок казахстанских энергоресурсов на мировые рынки транзитом через Азербайджан Норвегия в апреле снизила добычу углеводородов на 6,2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az