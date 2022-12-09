Нефть Brent в среднем будет стоить $104 за баррель в 2023г- ING

Средняя цена нефти Brent в 2023 году составит $104 за баррель, прогнозируют аналитики ING.

"По-прежнему существует много неопределенности в отношении поставок российской нефти, учитывая запрет Европейского союза, - говорится в обзоре банка. - Тем не менее, мы полагаем, что российские поставки значительно сократятся в начале следующего года - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в первом квартале".

Это в сочетании с продолжающимся сокращением предложения со стороны ОПЕК+ предполагает, что ситуация на нефтяном рынке будет становиться все более жесткой в течение 2023 года. Рост поставок из США не сможет восполнить этот пробел, полагают аналитики.

ING прогнозирует, что в первом и втором кварталах следующего года Brent будет стоить в среднем $100 за баррель, в третьем - $105 за баррель, в четвертом - $110 за баррель.

В 2024 году средняя стоимость нефти этой марки ожидается на уровне $90 за баррель, в 2025 году - $75 за баррель.

Эксперты банка указывают также на то, что 2023 год будет непростым для европейского газового рынка. "Маловероятно, что регион сможет заполнять хранилища такими же темпами, как в 2022 году, - сообщается в обзоре. - Годовое падение потока российского газа составит примерно 60%, даже если поставки останутся на том же уровне, что и сейчас. К сожалению, рынок сжиженного природного газа (СПГ) не сможет полностью компенсировать эти потери".

Таким образом, необходимо будет добиться дополнительного снижения спроса, чтобы обеспечить достаточные поставки в Европу зимой 2023-2024 гг. ING прогнозирует, что газ на голландском хабе Title Transfer Facility (TTF) в среднем будет стоить 175 евро за МВт.ч в следующем году.