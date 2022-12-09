Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Дальнее зарубежье 09.12.2022 19:35

Демократы сохранят большинство в Сенате США, несмотря на уход из партии одного из сенаторов

Сенатор США от штата Аризона Кирстен Синема сообщила в пятницу, что уходит из Демократической партии и в дальнейшем не будет состоять ни в одной из партий, сообщает радиостанция NPR.

"Я присоединяюсь ко все большему числу жителей Аризоны, которые отвергают существующие политические реалии: я заявляю, что не буду частью неисправной двухпартийной политической системы в Вашингтоне и потому зарегистрируюсь как независимый политик из Аризоны", - заявила она.

Американские СМИ отмечают, что это решение сократит до минимума демократическое большинство в Сенате нового созыва. По итогам ноябрьских промежуточных выборов демократы получили 51 место в 100-местной верхней палате Конгресса. Без Синемы у партии останется 50 мест. Этого достаточно для контроля над Сенатом, так как при равном количестве мест у демократов и республиканцев в голосованиях имеет право участвовать вице-президент США. На данный момент это - сторонник демократов Камала Харрис.

В Сенате в настоящее время есть два независимых политика - Берни Сандерс и Ангус Кинг, которые, несмотря на этот статус, систематически голосуют за предложения Демократической партии. Синема же, с одной стороны, пообещала, что не будет радикально пересматривать свои политические взгляды и, таким образом, чаще всего будет поддерживать демократов. В то же время, по ряду вопросов она и в прошлом занимала позиции, отличающиеся от официальной точки зрения Демократической партии. Независимый статус даст ей больше возможностей для отстаивания своих позиций в Сенате. Кроме того, от нее уже нельзя будет требовать соблюдения партийной дисциплины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОР, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Американский сенатор Круз призвал Байдена ввести санкции против "Северного потока 2", несмотря на провал его инициативы в Сенате Председатель комитета по разведке Сената США на фоне сообщений о новой кибератаке призвал жестко наказывать РФ за подобные действия Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2" Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей Сенатор США назвал "немыслимым и неприемлемым" отказ от мирного перехода власти Сенатор Грэм заявил о желании вернуть Турцию в программу по F-35

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az