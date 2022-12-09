США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки связанные, по версии Вашингтона, с нарушениями прав человека Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ и 15 ее членов, в том числе председателя Эллу Памфилову.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против ЦИК РФ и ее 15 членов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Также среди подпавших под санкции - заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталья Бударина.
Помимо этого, в этот санкционный список попали еще шесть физлиц за участие в том, что Вашингтон называет "фильтрацией" жителей в зоне проведения военной оцоперации РФ на Украине. Ограничительные меры, в частности, коснулись сотрудников администрации президента РФ Олега Нестерова и Евгения Кима.
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