Болгарский парламент одобрил первый пакет военной помощи Украине

Парламент Болгарии в пятницу проголосовал за предоставление Украине первого пакета военной помощи от Софии, сообщает Associated Press (AP).
"За" это решение проголосовали 148 депутатов, "против" - 46. До этого Болгария наряду с Венгрией были единственными странами ЕС, которые поначалу - после старта военной операции РФ на Украине - отказывались предоставлять Киеву оружие.
Также депутаты одобрили соглашение между министерствами Болгарии и Украины о поставках вооружений, экипировки и амуниции. Соглашение предусматривает обучение 60 украинских военных навыкам санинструкторов.
По данным AP, список вооружений, которые Болгария может передать Украине, засекречен. Однако перед парламентским голосования в болгарском правительстве заявляли, что речь может идти о стрелковом оружии и амуниции.
Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов отмечал, что София не будет поставлять Украине ни зенитно-ракетные комплексы С-300, ни истребители МиГ-29.
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