Совет ЕС планирует обсудить 12 декабря военную помощь Украине и утвердить новые санкции против РФ

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 декабря, в Брюсселе проинформирует глав МИД стран Евросоюза о различных аспектах политики в контексте событий на Украине, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.
"И затем 27 министров стран ЕС вместе с высоким представителем (Евросоюза по иностранным делам) рассмотрят актуализированные обстоятельства военной помощи Украине после визита господина Борреля на места", - заявил европейский источник, знакомя на условии анонимности представителей СМИ с повесткой заседания Совета ЕС.
Затем Боррель затронет вопрос поддержки энергетической системы Украины во взаимодействии с международными партнерами ЕС, продолжил собеседник СМИ.
Будут также обсуждаться замороженные российские активы и перспектива их конфискации с целью восстановления Украины.
Отвечая на вопрос, источник подтвердил, что на этом заседании Совета ЕС ожидается утверждение 9-го пакета санкций Евросоюза против России.
МЧС Азербайджана закупило 150 единиц автомобилей в рамках создания системы противопожарной защиты в Карабахе и В.Зангезуре
Григорян: установление дипотношений - единственный пункт мирного договора, где Еревану и Баку удалось достичь соглашения
Азербайджан в 2023г направит из госбюджета 5,3 млрд манатов на оборону и нацбезопасность - Асадов
РФ предложила Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов
Нефть Brent в среднем будет стоить $104 за баррель в 2023г- ING
Саммит МОК решил оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов
Британия, Италия и Япония намерены совместно разработать истребитель шестого поколения
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают