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Дальнее зарубежье 09.12.2022 21:25

Совет ЕС планирует обсудить 12 декабря военную помощь Украине и утвердить новые санкции против РФ

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 декабря, в Брюсселе проинформирует глав МИД стран Евросоюза о различных аспектах политики в контексте событий на Украине, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

"И затем 27 министров стран ЕС вместе с высоким представителем (Евросоюза по иностранным делам) рассмотрят актуализированные обстоятельства военной помощи Украине после визита господина Борреля на места", - заявил европейский источник, знакомя на условии анонимности представителей СМИ с повесткой заседания Совета ЕС.

Затем Боррель затронет вопрос поддержки энергетической системы Украины во взаимодействии с международными партнерами ЕС, продолжил собеседник СМИ.

Будут также обсуждаться замороженные российские активы и перспектива их конфискации с целью восстановления Украины.

Отвечая на вопрос, источник подтвердил, что на этом заседании Совета ЕС ожидается утверждение 9-го пакета санкций Евросоюза против России.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА, ПЛАНЫ


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