Польша возведет электронный барьер на границе с Россией

Польша возведет 199-километровый электронный барьер на границе с Россией, сообщает в пятницу Пограничная стража Польши.

"Сегодня Пограничная стража подписала контракт с TELBUD SA на строительство электронного барьера на границе с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на все работы, запланированные по контракту, было законтрактовано более 373 млн злотых (более 5 млрд российских рублей в эквиваленте).

"Электронный барьер будет иметь протяженность 199 км и охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью (кроме Вислинской косы (польское название Балтийской косы - ИФ), где электронные системы охраняют границу уже несколько лет)", - говорится в сообщении.

"Строительство организуется в результате вступления в силу закона о строительстве объектов охраны государственной границы. Он определяет правила построения охраны польской границы, которая также является внешней границей Евросоюза. Решение создало правовую основу для быстрой и эффективной реализации инвестиций", - подчеркнули в Пограничной страже Польши.

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