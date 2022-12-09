Турция лидирует по закупкам российской пшеницы в июле-ноябре

Турция стала лидером по импорту российской пшеницы в июле-ноябре этого года, закупив ее 3,6 млн тонн, сообщил руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский на бизнес-конференции "Агрохолдинги-2022" (организована журналом "Агроинвестор") в пятницу в Москве.
Этот показатель практически совпадает с объемом соответствующего периода прошлого года.
Год назад лидирующую позицию занимал Иран с 3,7 млн тонн пшеницы. В этом году он оказался на третьем месте с 1,7 млн тонн. На второе место вышел Египет, который за этот период импортировал 3,1 млн тонн, что на 12% больше, чем годом ранее.
Как заявил Павенский, существенно выросли поставки пшеницы в страны Северной Африки и Ближнего Востока. В направлении Юго-Восточной Азии выделяется Бангладеш, отправки в эту страну увеличились в 1,7 раза.
В целом в июле-ноябре экспорт пшеницы из РФ составил почти 20 млн тонн, это на 1,3 млн тонн больше, чем годом ранее. Причем в ноябре РФ экспортировала 4,8 млн тонн. "Это рекордный показатель, в этом месяце таких объемов не было никогда", - подчеркнул он, напомнив, что предыдущий рекорд для ноября составляет 4,5 млн тонн пшеницы. По прогнозу эксперта, по итогам сельхозгода (июль 2022-июнь 2023 гг.) экспорт пшеницы из РФ может составить рекордные 43,5 млн тонн, зерна в целом - 55 млн тонн (без муки и зернобобовых). Предыдущий рекорд был поставлен в 2017/2018 сельхозгоду - 42 млн тонн пшеницы.
Как считает Павенский, в оставшееся до конца сезона время (до 1 июля 2023 года) необходимо экспортировать по 3-4 млн тонн пшеницы в месяц. "Это достаточно серьезный показатель, но он достижим", - полагает он.
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