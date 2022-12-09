Президент Ирана пообещал строго наказывать участников беспорядков, причастных к гибели сотрудников сил безопасности

Президент Ирана Ибрагим Раиси в пятницу дал обещание найти и наказать участников беспорядков, действия которых привели к гибели сотрудников служб безопасности.

"Раиси заявил, обращаясь к семьям погибших защитников порядка, что сегодня города Ирана обязаны своей безопасностью крови тех молодых людей, кто встал против мятежников. В ответ на запрос семьи убитого защитника Раиси дал слово найти и решительно покарать участников беспорядков", - передает агентство "Мехр".

По словам Раиси, страны Запада, поддерживающие акции протеста, попытались подорвать общественный строй Ирана при помощи "новой комбинированной войны", но иранский народ смог выстоять.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.