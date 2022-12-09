Байден распорядился направить еще $275 млн на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден в пятницу поручил госсекретарю Энтони Блинкену проконтролировать расходование еще $275 млн, направляемых на военную помощь Украине.
"Я уполномочиваю госсекретаря (...) распоряжаться $275 млн на предметы военного снабжения и на оказание услуг Минобороны, а также на военное обучение и тренировки для помощи Украине", - приводятся слова президента в заявлении Белого дома.
В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что новая военная помощь будет, в частности, иметь отношение к противовоздушной обороне Украины.
"Украина получит новые возможности для усиления противовоздушной обороны и для противодействия угрозам со стороны беспилотников", - приводит его слова издание New York Post.
Он добавил, что также США передадут Украине больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и для артиллерии.
Ранее Associated Press отмечало, что с учетом нового пакета помощи США с начала Россией спецоперации на Украине выделили Киеву оружия и другого оборудования на сумму более $19,3 млрд.
До этого сообщалось, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената США договорились по проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.
Документом предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", в 2023 году на эти цели планируется выделить дополнительно $800 млн.
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