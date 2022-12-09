Совет ЕС 12 декабря осудит нарушения прав человека в Иране и примет новые санкции

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник, 12 декабря, в очередной раз обсудят Иран в свете репрессий против протестов в стране и предполагаемого военного сотрудничества с РФ, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
"Союз придерживается своей твердой позиции в поддержку устремлений иранского народа относительно основополагающих прав. Мы приняли к сведению исполнение первого смертного приговора. Я предполагаю, что (на Совете ЕС) последует твердое осуждение этой казни", - заявил в пятницу в Брюсселе источник, знакомя на условии анонимности представителей СМИ с повесткой предстоящего совета.
"Мы полагаем, что состоятся дебаты о том, как осудить недопустимую военную поддержку (России) Ираном путем поставки дронов (...). Предполагается принятие постановления по этому поводу (...). Полным ходом идет подготовка новых ограничительных мер, что касается поставки дронов", - продолжил собеседник журналистов.
Упомянув ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, источник подчеркнул, что "в любом случае нужно, чтобы его не связывали с осуждением (Ирана) по поводу поставки дронов и нарушения прав человека", хотя признал, что это "все труднее разделять".
"Очевидно, что перспективы (плана) сложны. Однако союз по-прежнему желает восстановления диалога на основе иранского соглашения", - отметил функционер ЕС.
Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что Совет ЕС планирует принять 12 декабря очередной пакет санкций против Ирана.
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