Почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ - Белый дом

Практически все танкеры, которые ожидают прохода через проливы Босфор или Дарданеллы, перевозят не российскую нефть, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Насколько мы понимаем, практически все застрявшие танкеры не перевозят нефть из России, и их не касается "потолок" цен на нефть РФ", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

По ее словам, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой по поводу того, как решить вопрос прохода танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы.

"Мы находимся в контакте с Турцией, и нам кажется, что мы приближаемся к моменту, когда этот вопрос решится", - добавила пресс-секретарь.

Накануне Bloomberg со ссылкой на турецкое министерство транспорта сообщил, что Турция хочет вывести из Мраморного моря суда, которые ждут разрешения на проход через пролив Дарданеллы и при этом не имеют документов с подтверждением страхового статуса.