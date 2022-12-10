Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Дальнее зарубежье 10.12.2022 09:00

Испания, Португалия и Франция договорились о водородном трубопроводе для ЕС

Евросоюз желает закрепить за собой позицию первопроходца в создании глобального рынка водорода, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Аликанте, приветствуя соглашение Испании, Португалии и Франции по проекту водородного трубопровода H2Med.

"Это не только хорошо для климата, но также важно для нашей независимости и безопасности энергопоставок. Поэтому нам нужно было ускорить развертывание возобновляемых источников энергии и водорода. И мы представили REPowerEU - это наш план по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии. И, конечно же, главную роль будет играть водород", - сказала председатель ЕК на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила цель ЕС: производить в Евросоюзе к 2030 году 10 млн тонн возобновляемого водорода.

"И мы также планируем дополнительно импортировать еще 10 млн тонн. Этот водород должен будет дойти до нашей промышленности. Вот почему мы также определили ряд стратегических коридоров, которые нам нужны для транспортировки водорода. Сюда входит одно пересечение Европы с запада на восток через Пиренейский полуостров. Поэтому сегодня я тепло приветствую это соглашение между Францией, Испанией и Португалией. Потому что ваш проект H2Med намечен абсолютно в правильном направлении", - заявила фон дер Ляйен, обращаясь к премьер-министру Испании Педро Санчесу, премьер-министру Португалии Антониу да Кошта и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Санчес сообщил, что стоимость проекта "будет приближаться к 2,5 млрд евро". Ожидается, что к 2030 году по трубопроводу будет прокачиваться около 2 млн тонн водорода в год.

Со своей стороны, Макрон сказал, что завершение строительства трубопровода Барселона - Марсель намечено к 2030 году. По его словам, до 15 декабря проект будет представлен Европейской комиссии, чтобы получить статус "проекта общеевропейского интереса", а значит заручится финансированием ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТРУБОПРОВОД, ВОДОРОД


Похожие новости


Еврокомиссия не получала просьбу по предоставлению статуса TREN-E "Южному потоку" Лавров считает, что ЕС учтет мнения всех стран региона относительно проекта транскаспийского газопровода ЕС не получал просьб относительно исключений для "Южного потока" из правил "третьего энергопакета"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az