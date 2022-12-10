Генсек НАТО не исключил перерастания событий в Украине в войну между альянсом и Россией

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу того, что, если украинский конфликт выйдет из-под контроля, он может перерасти в войну между Россией и НАТО.
"Если что-то пойдет не так, (...) конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией" - сказал он в интервью норвежской телекомпании NRK.
Он добавил: "Мы работаем каждый день, чтобы избежать этого".
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