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Дальнее зарубежье 10.12.2022 09:30

Генсек НАТО не исключил перерастания событий в Украине в войну между альянсом и Россией

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу того, что, если украинский конфликт выйдет из-под контроля, он может перерасти в войну между Россией и НАТО.

"Если что-то пойдет не так, (...) конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией" - сказал он в интервью норвежской телекомпании NRK.

Он добавил: "Мы работаем каждый день, чтобы избежать этого".

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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