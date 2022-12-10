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Дальнее зарубежье 10.12.2022 10:00

В ООН призвали следить за поставляемым Киеву оружием

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призывает страны, которые поставляют оружие Киеву, контролировать его поставки и получение.

"Я призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с попаданием оружия третьим сторонам. Предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для того, чтобы избежать разжигание конфликта и избежать создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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