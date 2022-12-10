В ООН призвали следить за поставляемым Киеву оружием

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призывает страны, которые поставляют оружие Киеву, контролировать его поставки и получение.

"Я призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с попаданием оружия третьим сторонам. Предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для того, чтобы избежать разжигание конфликта и избежать создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.