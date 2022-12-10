Количество случаев COVID-19 в мире превысило 648,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 648 млн 524 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 651 тыс. 768 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 99 млн 402 тыс. 420 и 1 млн 84 тыс. 422.
Индия - 44 млн 675 тыс. 862 и 530 тыс. 654.
Франция - 38 млн 598 тыс. 292 и 160 тыс. 652.
Бразилия - 35 млн 531 тыс. 716 и 690 тыс. 667 (данные на утро минувшей пятницы).
Германия - 36 млн 755 тыс. 666 и 158 тыс. 971.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 854,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 314 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 434, в Бразилии - 3 тыс. 208, в Германии - 1 тыс. 895.
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