Автоколонна с электрооборудованием для Украины выехала из Азербайджана

Первая автоколонна с основным электрооборудованием для Украины в субботу выехала из Азербайджана, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
Там отметили, что гуманитарная помощь, состоящая из основного электрооборудования, была направлена в ответ на обращение Украины для восстановления стабильного снабжения электроэнергией территорий этой страны.
«Автоколонна с первой частью из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, предоставленных ОАО «Азерэнержи», сегодня выехала с территории энергетического узла «Гобу», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Вес груза составляет 52,2 тонны.
Для полной доставки гуманитарного груза на сумму примерно 1 млн 422 тыс. манатов в ближайшие дни планируется отправить вторую автоколонну, добавили в МИД Азербайджана.
Там отметили, что общая сумма гумпомощи, предоставленной Азербайджаном в связи с кризисом в Украине, приблизилась к 30 млн манатов.
Р.Керимов
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