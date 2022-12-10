Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия

В Пентагоне пока не прияли решение о возможной передаче Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Reaper, дебаты по этому вопросу продолжаются, сообщило издание POLITICO со ссылкой на свои источники.
"Ранее ВВС США считали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их в Украину. Но после нескольких месяцев внутренних споров Пентагону еще предстоит принять решение", - говорится в публикации.
Отмечается, что американские ВВС в течение многих лет пытаются высвободить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклоняет это предложение.
Одновременно в Вашингтоне дискутируется вопрос о предоставлении Киеву БПЛА Gray Eagle.
Представители Пентагона и промышленности предположили, что эти вопросы не сняты с повестки дня, и продолжаются попытки "сделать эти один или оба беспилотника доступными для передачи Украине", пишет POLITICO.
Вместе с тем британская The Times сообщила, ссылаясь на источники в американском Минобороны, что США практически отменили требование к Украине о том, что Киев не должен применять поставляемое американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Мотивируется это тем, что в Вашингтоне снизили уровень опасности возможного конфликта между Россией и НАТО в случае использования западных вооружений против целей в РФ.
"Мы по-прежнему используем те же расчеты о возможной эскалации, но существовавший вначале страх перед эскалацией изменился", - сказал The Times собеседник в американском оборонном ведомстве.
Азербайджан начинает мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений в Карабахе
В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы для HIMARS - Пентагон
МЧС Азербайджана закупило 150 единиц автомобилей в рамках создания системы противопожарной защиты в Карабахе и В.Зангезуре
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т
Почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ - Белый дом
Турция лидирует по закупкам российской пшеницы в июле-ноябре
В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,4 тыс. человек
Автоколонна с электрооборудованием для Украины выехала из Азербайджана
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают