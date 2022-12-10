Турция призвала РФ выполнить договоренности в отношении PKK и YPG

Власти Турции на переговорах с представителями РФ в Анкаре напомнили российской стороне об обязательствах, согласованных странами в отношении PKK и YPG, сообщает в субботу "Анадолу".
"В рамках турецко-российских политических консультаций Анкара вновь заявила о необходимости выполнения положений договоренностей относительно террористов РПК и YPG", - отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина совершит визит в Стамбул 8-9 декабря для политических консультаций с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом.
В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября 2019 года в Сочи, все формирования YPG должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией на северо-востоке Сирии, а также выведены из городов Манбидж и Телль-Рифъат.
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