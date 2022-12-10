Азербайджан начинает мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений в Карабахе

Группа азербайджанских специалистов в субботу начинает предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента (РМК) 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold» начинает предварительный мониторинг, связанный с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе работ планируется осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Как сообщалось ранее, 3 декабря группа азербайджанских специалистов была направлена в Карабахский регион для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий.

В тот же день азербайджанские специалисты провели обсуждения с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в городе Ходжалы, по итогам которых в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили о начале подготовки дорожной карты, связанной с мониторингом ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе.

7 декабря азербайджанские специалисты продолжили обсуждения с командованием РМК в Ходжалы. Представитель министерства экономики Азербайджана Масим Мамедов сообщил, что в ходе обсуждений азербайджанская сторона передала российским миротворцам свои предложения по дорожной карте.

Р.Керимов