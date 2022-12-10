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Дальнее зарубежье 10.12.2022 14:20

Власти КНР потребовали от бизнесменов прекратить взвинчивать цены на лекарства

Китайские власти предостерегли продавцов от скрытого накопления запасов лекарств, от сговора, манипулирования ценами и попыток распространять недостоверные сведения с целью повлиять на поведение покупателей, сообщает в субботу Channel NewsAsia.

"Продавцам нельзя радикальным образом поднимать цены при отсутствии явного роста затрат", - говорится в заявлении Государственного управления по регулированию рынка Китая.

Об этом стало известно на фоне смягчений в КНР ограничений против коронавируса, что вызывает рост опасений об угрозе масштабной вспышки COVID-19 в стране, уточняет Channel NewsAsia.

В августе сообщалось, что ведомство КНР по закупкам лекарств сняло с производства ряд препаратов китайской фармацевтической компании Baiyunshan Pharmaceutical Holdings после того, как выяснилось, что фирма серьезно завышает цены. Также власти распорядились, чтобы компания привела в норму цены на свою продукцию, и начали расследование.

Между тем, накануне рабочая группа при Госсовете КНР обнародовала распоряжение в адрес местных властей обеспечить стабильное функционирование транспорта и материального снабжения для поддержания нормального ритма жизни населения. В частности, речь шла о бесперебойных поставках товаров медицинского назначения, включения вакцины, тесты на вирус и маски. Кроме того, власти запретили несанкционированное перекрытие или закрытие шоссе и водных путей, прекращение работы портов, железнодорожных станций и аэропортов.

7 декабря китайские власти объявили об очередном смягчении мер по борьбе с коронавирусом, в частности, о снижении масштабов локдаунов.

Теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше. Также люди с положительным тестом на COVID-19 смогут самоизолироваться дома, а не в переполненных полевых больницах. Кроме того, школы, в которых не было зафиксировано вспышек заболевания, должны будут вернуться к очному формату.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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