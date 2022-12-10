Учения Азербайджана и Турции способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе - Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов считает, что совместные азербайджано-турецкие учения способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе.

«Совместные учения способствуют обеспечению стабильного мира и безопасности в регионе», - приводит Минобороны Азербайджана выдержки из выступления Гасанова в субботу на заседании коллегии министерства обороны страны по итогам 2022 года.

Министр поручил военным уделить особое внимание уровню профессионализма личного состава, боевой готовности войск, повышению боевой подготовки, в том числе интенсивности учений и полевых занятий в 2023 году.

В сообщении военного ведомства отмечается, что в ходе заседании коллегии Минобороны были проанализированы итоги совместных азербайджано-турецких учений, проведенных в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией. «Была отмечена особая значимость учений «Братский кулак», состоявшихся на территории города Баку, а также Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов, в ходе которых были успешно выполнены все поставленные задачи», - отметили в Минобороны.

В свою очередь советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай рассказал о проделанной работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, о новых достижениях в результате проводимых реформ.

В заседании коллегии Минобороны Азербайджана приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также начальники учебных заведений специального назначения.

Р.Керимов