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Дальнее зарубежье 10.12.2022 16:00

Полиция сообщила о спецоперации в центре Дрездена из-за возможного захвата заложников

В центре Дрездена (Германия) в районе Площади старого рынка проводится операция из-за предполагаемого захвата заложников в центре города, сообщается на сайте полиции Саксонии.

Полицейские призвали местных жителей избегать этого района, а рождественская ярмарка здесь пока будет закрыта.

Ранее также поступала информация о том, что вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию "Радио Дрезден" и открыл там огонь. Впоследствии ее сотрудников эвакуировали. По неподтвержденной информации, в результате инцидента погибла женщина.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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