Италия в 2022г получит по TAP до 10 млрд кубометров газа из Азербайджана

Управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати сообщил о планах нарастить в 2022 году поставки азербайджанского газа в Италию на 3 млрд кубометров - почти до 10 млрд кубометров.

«Только в 2022 году мы рассчитываем поставить в нашу страну (из Азербайджана в Италию - ИФ-Аз) почти 10 миллиардов кубометров, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в 2021 году», - заявил Шиппати в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Он отметил, что объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года, составил 18,5 млрд кубометров, из которых почти 16 млрд кубометров пришлись на Италию.

Шиппати добавил, что в последние месяцы на приемный терминал Мелендуньо в Апулии ежедневно поступает по 25-28 млн кубометров газа, в результате чего Азербайджан стал вторым после Алжира основным поставщиком газа в Италию.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020 года впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021 году составил 8,2 млрд кубометров, из них 6,8 млрд кубометров - в Италию.

В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 22-23 млрд кубометров, в том числе в Европу - 11,5 млрд кубометров.

Р.Керимов