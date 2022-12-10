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Внешняя политика 10.12.2022 16:03

Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар считает, что Турция обладает возможностями для того, чтобы содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Турция может многое предложить для поддержки всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал Клаар в субботу в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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