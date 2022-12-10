Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар считает, что Турция обладает возможностями для того, чтобы содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Турция может многое предложить для поддержки всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал Клаар в субботу в твиттере.

Р.Керимов