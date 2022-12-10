В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,6%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 802, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 58 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 8,6%.

За 24 часа умерли двое больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 986 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 466 человек (+22 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 350 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 843 теста на коронавирус против 1 тыс. 348 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 393 тыс. 110 тестов на COVID-19.

Р.Керимов