В Дрездене полиция задержала подозреваемого в захвате заложников

Немецкая полиция завершила спецоперацию в центре Дрездена, начатую из-за предполагаемого захвата заложников, сообщается на сайте полиции Саксонии.
По данным Spiegel, заложники не пострадали, а подозреваемый получил ранения при задержании. Предполагается, что он психически нездоров.
Как сообщалось, район Площади старого рынка был оцеплен для проведения спецоперации. Подозреваемый скрывался в аптеке в одном из торговых центров.
Полиция устанавливает связь произошедшего с еще двумя инцидентами в городе. Сообщалось, что неизвестный ворвался на радиостанцию "Радио Дрезден" с оружием. Никто не пострадал.
Ранее в субботу в Дрездене было найдено тело убитой 62-летней женщины. Подозреваемый в убийстве - ее 40-летний сын.
Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар
Учения Азербайджана и Турции способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе - Гасанов
Гасанов приказал военным усилить контроль за деятельностью НВФ в Карабахе
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Италия в 2022г получит по TAP до 10 млрд кубометров газа из Азербайджана
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,6%
В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,4 тыс. человек
Автоколонна с электрооборудованием для Украины выехала из Азербайджана
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают