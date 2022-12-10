В МИД России сочли экстремистской выходкой сожжение российского флага на массовом шествии в Хельсинки

Москва предприняла дипломатический демарш в ответ на надругательство над государственным флагом Российской Федерации, сообщил в субботу МИД России.

"6 декабря в ходе проводившихся в г.Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны. К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок", - сообщили на Смоленской площади.