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СНГ 10.12.2022 20:00

Россия и Турция подтвердили «пакетный» характер зерновых договоренностей

В ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и его турецкого коллеги Седата Онала был подтвержден "пакетный" характер сделки по вывозу зерна из Украины и по продвижению российской сельхозпродукции на мировые рынки, сообщил в субботу МИД России.

"Собеседники рассмотрели ход реализации Стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден "пакетный" характер договоренностей - "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия-ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Отмечалось, что полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь, в первую очередь, нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами "сделки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, особое внимание было уделено развитию событий в Украине и вокруг нее. "Турецкая сторона была детально проинформирована о текущем положении "на земле", постоянных атаках ВСУ на гражданские объекты и мирное население Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - сказано в сообщении.

В ходе консультаций состоялся развернутый обмен мнениями по международным и региональным сюжетам, входящим в повестку ГА и СБ ООН. "Рассмотрены проблематика реформы Совета Безопасности, задачи повышения эффективности всех органов системы ООН в соответствии с их мандатами на основе уважения суверенитета стран-членов. С российской стороны была подчеркнута важность беспристрастной и объективной работы Секретариата ООН, в котором до сих пор сохраняется перепредставленность западных государств", - отмечается в сообщении.

Кроме того, собеседники детально обсудили вопросы разрешения кризисов в Афганистане, Ливии, Йемене, текущую ситуацию в Ираке, восточном Средиземноморье и зоне палестино-израильского конфликта. "Применительно к Сирии проанализировали перспективы достижения долгосрочного урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также возможности активизации и расширения комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся в соответствии с нормами МГП, как это предусмотрено в резолюции 2642 СБ ООН", - информирует МИД РФ.

"Консультации подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонней координации и конструктивного сотрудничества на площадке всемирной Организации с опорой на ее Устав", - сказано в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД


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