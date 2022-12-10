Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Футболисты сборной Марокко завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.
В четвертьфинальном матче в Дохе марокканцы нанесли поражение Португалии – 1:0.
На 42-й минуте гол провел Юссеф Эн-Несири.
В полуфинале турнира Марокко сыграет с победителем матча Англия – Франция. Эти команды свой четвертьфинальный матч проведут в субботу, начало – 23:00 по бакинскому времени.
Сборная Марокко стала первой в истории национальной командой из Африки, пробившейся в полуфинал.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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