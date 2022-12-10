Совет ЕС согласился выделить Украине помощь в 18 млрд евро на 2023 год

Совет ЕС согласовал помощь Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро, сообщается в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.
"Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро. Предложение было принято советом сегодня в письменной форме и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе", - говорится в коммюнике совета.
"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется", - заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.
В документе Совета ЕС поясняется, что сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде для займов. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.
"Цель состоит в оказании краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и первоначальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления с целью помощи Украине на ее пути к европейской интеграции", - сообщают в Брюсселе.
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