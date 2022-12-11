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Дальнее зарубежье 11.12.2022 09:00

Президент Перу попросила министров пообещать соблюдать антикоррупционное законодательство

Новый президент Перу Дина Болуарте после вступления в должность попросила членов правительства пообещать соблюдать антикоррупционное законодательство. Об этом пишет Associated Press.

Болуарте обратилась с просьбой добросовестно выполнять свои обязанности к 17 министрам.

Назначение Болуарте национальным лидером вызвало протесты по всей стране. Протестующие требуют ее отставки и проведения всеобщих выборов.

Болуарте обратилась к демонстрантам, пообещав им правительство, открытое к диалогу, а также восстановление экономики и развитие страны.

Бывший президент Перу Педро Кастильо был задержан в среду после того, как депутаты конгресса большинством голосов объявили ему импичмент. По данным перуанской прессы, генеральный прокурор Перу Даниель Сориа в среду объявил об открытии уголовного расследования в отношении Кастильо.

В соответствии с конституцией страны, полномочия главы государства были возложены на Болуарте, занимавшую пост вице-президента.

Кризис власти разразился в Перу, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявил о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

Действия президента Перу также не поддержали армия и полиция страны.

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Тэги: МИР, ПЕРУ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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