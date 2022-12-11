Президент Перу попросила министров пообещать соблюдать антикоррупционное законодательство

Новый президент Перу Дина Болуарте после вступления в должность попросила членов правительства пообещать соблюдать антикоррупционное законодательство. Об этом пишет Associated Press.
Болуарте обратилась с просьбой добросовестно выполнять свои обязанности к 17 министрам.
Назначение Болуарте национальным лидером вызвало протесты по всей стране. Протестующие требуют ее отставки и проведения всеобщих выборов.
Болуарте обратилась к демонстрантам, пообещав им правительство, открытое к диалогу, а также восстановление экономики и развитие страны.
Бывший президент Перу Педро Кастильо был задержан в среду после того, как депутаты конгресса большинством голосов объявили ему импичмент. По данным перуанской прессы, генеральный прокурор Перу Даниель Сориа в среду объявил об открытии уголовного расследования в отношении Кастильо.
В соответствии с конституцией страны, полномочия главы государства были возложены на Болуарте, занимавшую пост вице-президента.
Кризис власти разразился в Перу, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.
Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявил о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.
Действия президента Перу также не поддержали армия и полиция страны.
Мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений в Карабахе сорван после организованной армянами провокации - Минэкономики
Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар
Учения Азербайджана и Турции способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе - Гасанов
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Италия в 2022г получит по TAP до 10 млрд кубометров газа из Азербайджана
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 648,7 млн
Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,6%
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают