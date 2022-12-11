«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает компанию для строительства пяти жилых домов на территории площадью 7,87 га в городе Джабраил.

Речь идет о строительстве многоквартирных жилых зданий №1, 2, 3, 4 и 5.

Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 594-54-01, внутренний 239, контактное лицо - Вугар Алиев. E-mail: vugar.aliyev@mida.gov.az.

В тендере могут принять участие компании, за последние три года (2020-2022гг) сдавшие в эксплуатацию на основании Государственной приемной комиссии квартиры в многоквартирных жилых домах общей площадью не менее 15 тыс. кв. м и имеющие финансовый оборот по строительно-монтажным работам не менее 30 млн манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 30 января 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 31 января 2023 года в 15:00.

Стоимость предмета тендера оценивается более $3 млн.

Р.Керимов