Количество случаев COVID-19 в мире превысило 648,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 648 млн 799 тыс. 63, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 652 тыс. 297 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 млн 408 тыс. 565 и 1 млн 84 тыс. 439.

Индия - 44 млн 676 тыс. 45 и 530 тыс. 658.

Франция - 38 млн 598 тыс. 292 и 160 тыс. 652 (данные на утро минувшей субботы).

Бразилия - 35 млн 531 тыс. 716 и 690 тыс. 667 (данные на утро пятницы).

Германия - 36 млн 755 тыс. 666 и 158 тыс. 971 (данные на утро минувшей субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 854,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 315 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 434, в Бразилии - 3 тыс. 208, в Германии - 1 тыс. 895.