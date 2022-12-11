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Дальнее зарубежье 11.12.2022 11:00

Южная Корея установила новый годовой рекорд экспорта

В Южной Корее зафиксировали новый рекордный годовой объем экспорта, сообщает "Ренхап" со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

В прошлом году Южная Корея экспортировала товары на сумму $644,4 млрд. По состоянию на 10 декабря, текущий показатель экспорта превысил рекорд 2021 года на 6,8%. По прогнозам министерства, до конца этого года Южная Корея может нарастить объем экспорта до $680 млрд.

При этом падение экспорта Южной Кореи в ноябре было максимальным за 2,5 года, с мая 2020 года, что обусловлено как ухудшением ситуации в глобальной экономике, так и забастовкой водителей грузовиков в стране.

Объем экспорта рухнул на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до $51,91 млрд. Снижение было зафиксировано по итогам второго месяца подряд.

Дефицит торгового баланса Южной Кореи в прошлом месяце составил $7,01 млрд по сравнению с профицитом в размере $2,973 млрд годом ранее.

Отрицательное сальдо отмечается восьмой месяц подряд. В результате по итогам 2022 года страна может зафиксировать внешнеторговый дефицит впервые с финансового кризиса в 2008 году.

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Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЭКОНОМИКА, ЭКСПОРТ, РЕКОРД

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