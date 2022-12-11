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Дальнее зарубежье 11.12.2022 12:18

Япония оказала Афганистану помощь на сумму $106 млн

Министр иностранных дел в правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Амир Хан Муттаки поблагодарил правительство Японии за оказанную его стране помощь в размере боле $100 млн, сообщил в воскресенье пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

"На встрече с послом Японии в Кабуле министр иностранных дел Муттаки поблагодарил Японию за помощь в размере 106 миллионов долларов и ее позитивное дипломатическое взаимодействие, назвав такое взаимодействие "дорожной картой" для международного сообщества", - написал Балхи в твиттере.

В свою очередь посол Окада сообщил, что Япония, "скорее всего, приступит к своим обязанностям в качестве члена Совета Безопасности ООН в следующем году и постарается сыграть позитивную роль в этом органе ООН в отношении Афганистана".

В завершение министр иностранных дел Муттаки высоко оценил усилия Японии и призвал к конструктивному информированию о достижениях талибов в предотвращении выращивания опия, сокращении административной коррупции, обеспечении безопасности и других вопросах.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЯПОНИЯ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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