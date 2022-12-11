Twitter запустит продажи подписки с понедельника

Продажи подписки Twitter Blue возобновятся в понедельник, 12 декабря, сообщили в компании.
Подписка будет стоить $8 в месяц, для владельцев устройств с iOS - $11. Издание The Information ранее сообщало, что разница в стоимости подписки может объясняться комиссией App Store.
Новая подписка будет включать значок верификации профиля. Пользователи Twitter Blue смогут менять фото и имя профиля, но в таком случае "синяя галочка" будет пропадать на время проверки.
Сервис Twitter Blue был представлен более года назад. После того, как владельцем компании стал Илон Маск, было объявлено о планах изменить условия подписки, расширив ее функционал и повысив стоимость. В начале ноября перезапуск подписки на новых условиях был отложен до завершения промежуточных выборов в США.
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