В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,1 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,1 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 7 096 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,3%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 тыс. 397 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 301. При этом, показатель заболеваемости четвёртый день подряд превышает значение в 7 тыс. заболевших за сутки.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 54 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 718 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 10 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 15 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 665 тыс. 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 тыс. 611 умерших и 21 млн 61 тыс. 584 выздоровевших.