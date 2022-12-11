Японский космический аппарат Hakuto-R запустили к Луне

Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R компании ispace в воскресенье успешно выведен на земную орбиту с помощью ракеты Falcon 9 и начал самостоятельный полет к Луне, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США (11:38 по бакинскому времени). Через 47 минут после старта аппарат отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и взял курс на Луну.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Прилунение посадочного модуля массой 1 тонна планируется в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов, он будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 метра, на Луну летит и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг. Микроровер, построенный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), оснащен двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра.

Луноход Rashid должен сделать фотографии лунной поверхности и провести ряд исследований во время своей миссии, которая продлится около 14 земных дней.

Посадочный модуль также доставит на Луну миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy. Так называемый лунный робот-трансформер, весящий всего 250 граммов и имеющий ширину около 8 см, имеет форму шара. По прибытии на Луну он раскладывается в подвижное средство, имеющее два крошечных колеса, с помощью которых будет передвигаться по лунной поверхности. Миниатюрный робот, оснащенный камерами, будет передавать снимки на Землю.

Кроме того, в рамках миссии Hakuto-R на полярную орбиту Луны отправлен созданный НАСА малый спутник Lunar Flashlight. Этот кубсат будет искать водяной лед внутри постоянно затененных кратеров вблизи Южного полюса Луны с помощью установленных на нем инфракрасных лазеров.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, примерно через 8 минут после старта совершила успешную посадку на площадку LZ-2 на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX Bob, находившееся в Атлантике в 460 км от мыса Канаверал, должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты Falcon 9, которые после отделения спускались на парашютах.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.