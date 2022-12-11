Непогода оставила без электричества тысячи хозяйств на двух островах Эстонии

Тысячи жителей двух крупнейших эстонских островов - Сааремаа и Хийумаа - остались без электричества после прошедших накануне сильного снегопада и ледяного дождя.
Энергетическая компания Elektrilevi сообщает, что за ночь там выпало более 30 см снега. Сильный снегопад и ледяной дождь создали на проводах большой слой льда, из-за чего на островах было зафиксировано 52 аварии в системе среднего напряжения. За субботу работающим в аварийном режиме ремонтникам удалось вернуть подачу электричества более чем 6 100 клиентам, но по-прежнему на утро воскресенья было обесточено более 5 тыс. хозяйств на Сааремаа и около 1 700 - на Хийумаа.
Как заявил глава центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп, "наша задача - как можно быстрее ликвидировать аварии, тем более что в понедельник ожидается шторм на территории всей Эстонии".
Снегопад и ледяной дождь также создали проблемы и для автомобилистов. Рухнувшие под тяжестью снега деревья и ветки перерыли дороги, образовались заносы.
Спасательный департамент республики попросил жителей островов по возможности оставаться дома, а в случае необходимости поездок брать достаточный запас топлива и заряженный телефон.
Оставшимся дома рекомендовано подготовиться к дальнейшим возможным перебоям в подаче электроэнергии и перекрытию дорог, зарядить мобильные телефоны и аккумуляторные батареи, запастись питьевой водой, продуктами питания и автомобильным топливом.
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