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Это интересно 11.12.2022 16:00

Twitter увеличит длину сообщений

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Inc. Илон Маск сообщил о планах увеличить максимальную длину сообщений в Twitter с 280 до 4 тыс. символов.

В воскресенье один из пользователей соцсети спросил у него, собирается ли Twitter увеличить количество символов в сообщениях с 280 до 4 тыс. «Да», - ответил Маск. Каких-либо подробностей он не привел.

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Тэги: ИНТЕРНЕТ, TWITTER, ИЛОН МАСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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