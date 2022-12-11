Twitter увеличит длину сообщений

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Inc. Илон Маск сообщил о планах увеличить максимальную длину сообщений в Twitter с 280 до 4 тыс. символов. В воскресенье один из пользователей соцсети спросил у него, собирается ли Twitter увеличить количество символов в сообщениях с 280 до 4 тыс. «Да», - ответил Маск. Каких-либо подробностей он не привел. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».