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СНГ 11.12.2022 15:33

Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения, «зерновую сделку» и борьбу с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, передает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Президент Турции Эрдоган и президент России Путин обсудили по телефону двусторонние связи, региональные вопросы, в том числе зерновой коридор и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

В частности, Эрдоган заявил Путину о том, что стороны "могли бы начать работать над экспортом различных продуктов питания через зерновой коридор", отмечает агентство.

Также Эрдоган вновь заявил о необходимости "очистить границу Турции с Сирией от террористов PKK не менее чем на 30 км".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ВЛАДИМИР ПУТИН


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