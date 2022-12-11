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Внешняя политика 11.12.2022 15:54

Байрамов отправился в Бельгию для участия во встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Бельгию для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза (ЕС) и государств-участников программы «Восточное партнерство», сообщили в воскресенье в МИД Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, в рамках визита Байрамов также проведет двусторонние встречи.

Встреча министров иностранных дел стран ЕС и государств-участников программы «Восточное партнерство» пройдет 12 декабря в Брюсселе (Бельгия).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛЬГИЯ, ЕС, ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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