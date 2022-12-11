Байрамов отправился в Бельгию для участия во встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Бельгию для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза (ЕС) и государств-участников программы «Восточное партнерство», сообщили в воскресенье в МИД Азербайджана.
По данным внешнеполитического ведомства, в рамках визита Байрамов также проведет двусторонние встречи.
Встреча министров иностранных дел стран ЕС и государств-участников программы «Восточное партнерство» пройдет 12 декабря в Брюсселе (Бельгия).
Р.Керимов
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