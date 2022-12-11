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СНГ 11.12.2022 17:02

Песков охарактеризовал отношения с коллективным Западом как конфронтацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения с коллективным Западом фактически заморожены, и охарактеризовал их как конфронтацию.

"Мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Подчеркнув, что имеет в виду коллективный Запад, представитель Кремля отметил, что "нас никто не любит и любить особо не собирается, и нам это не нужно". В то же время, по его словам, кто-то Россию и любит, "наверное, не меньшая часть мира".

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Тэги: РОССИЯ, ДМИТРИЙ ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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