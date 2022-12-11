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СНГ 11.12.2022 17:24

Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, «зерновую сделку», Украину и Сирию - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Подробно обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота. Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.

Также рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. "Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины", - отмечается в сообщении.

Президенты также затронули проблематику сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 г.

"Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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