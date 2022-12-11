Восстановлена подача электроэнергии из Таджикистана в Афганистан

Национальная электроэнергетическая компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" в воскресенье объявила о том, что технические проблемы импорта электроэнергии из соседнего Таджикистана решены, также энергетики Афганистана ремонтируют линии подачи из Туркменистана.
"Решены технические проблемы импортной линии электропередачи 110 кВ в порту Ширхан, а также в уездах Чахадра, Имам Сахиб и Алиабад, где были перерезаны несколько линий электропередач", - говорится в сообщении.
Кроме того, афганские энергетики пытаются восстановить прерванную из-за аварии подачу электроэнергии из Туркменистана.
"Сегодня утром из-за бури и сильных морозов в районе Рабат-Санги были разрушены две опоры линии электропередачи, ведущие из Туркменистана в Герат, что привело к отключению электричества. Компания пытается начать восстановительные работы, подготавливая площадку для переброски оборудования и сотрудников на места", - сообщили в энергетической компании.
Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
Баку призвал Москву обеспечить доступ к месторождениям в Карабахе для проведения мониторинга - МИД
Байрамов отправился в Бельгию для участия во встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства
Мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений в Карабахе сорван после организованной армянами провокации - Минэкономики
Тюменские предприниматели посетят Азербайджан в январе 2023г
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Италия в 2022г получит по TAP до 10 млрд кубометров газа из Азербайджана
Twitter увеличит длину сообщений
В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,1 тыс. человек
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают