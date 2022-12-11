Восстановлена подача электроэнергии из Таджикистана в Афганистан

Национальная электроэнергетическая компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" в воскресенье объявила о том, что технические проблемы импорта электроэнергии из соседнего Таджикистана решены, также энергетики Афганистана ремонтируют линии подачи из Туркменистана.

"Решены технические проблемы импортной линии электропередачи 110 кВ в порту Ширхан, а также в уездах Чахадра, Имам Сахиб и Алиабад, где были перерезаны несколько линий электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме того, афганские энергетики пытаются восстановить прерванную из-за аварии подачу электроэнергии из Туркменистана.

"Сегодня утром из-за бури и сильных морозов в районе Рабат-Санги были разрушены две опоры линии электропередачи, ведущие из Туркменистана в Герат, что привело к отключению электричества. Компания пытается начать восстановительные работы, подготавливая площадку для переброски оборудования и сотрудников на места", - сообщили в энергетической компании.

Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.