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СНГ 11.12.2022 18:15

Песков: Европа в стремлении не зависеть от газа из РФ ежедневно теряет миллиарды евро, а Вашингтон - зарабатывает

Европейцы, желая избавиться от газовой зависимости от России, умалчивают, что меняют все на другую зависимость - от США, и сейчас, когда Европа ежедневно теряет миллиарды евро, Вашингтон их зарабатывает, заявляют в Кремле.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 (ВГТРК) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на мировом рынке газа, которая развивается на фоне желания европейцев избавиться от зависимости от российского газа.

"Но при этом они не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость, только там взаимности гораздо меньше", - сказал Песков.

"И сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, США, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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