Стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 получил повреждения при аварийной посадке в Миссури

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный нести ядерное оружие, получил повреждения при совершении аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури, сообщило американское издание The War Zone, ссылаясь на представителя 509-го бомбардировочного крыла ВВС США.

Во время посадки самолет загорелся. Пожарной службе удалось потушить огонь. Никто из членов экипажа самолета не пострадал.

Инцидент произошел накануне. В ходе планового полета на бомбардировщике возникли технические неполадки, после чего он вынужден был произвести аварийную посадку.

"Во время плановых операций на самолете B-2 Spirit ВВС США в полете произошел сбой, и он получил повреждения на взлетно-посадочной полосе базы ВВС Уайтмен после успешной аварийной посадки. Экипаж не пострадал. После приземления на самолете произошел пожар, пожарная часть базы потушила его", - сообщил представитель 509-го авиакрыла.

На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

Как указывает издание, с учетом небольшого количества этих самолетов, чуть более половины из которых находятся в полной боевой готовности, любое повреждение одного из них является серьезным инцидентом.

В сентябре 2021 года бомбардировщик B-2 упал на левое крыло после того, как его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки. Он был направлен для капитального ремонта на 42-й авиазавод в Палмдейл, Калифорния, лишь спустя год после пребывания на авиабазе Уайтмен.