У России и Турции нет соглашения о препятствовании вступлению Финляндии и Швеции в НАТО - Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что у России и Турции нет соглашения, целью которого является препятствие вступлению Швеции и его страны в НАТО.
"Такого нет", - заявил он в воскресенье в ходе интервью общественности страны, данное по радио Yle 1.
По словам Ниинистё, вопрос о вступлении в НАТО - это вопрос времени. "Венгрия заявила, что не будет последней, которая ратифицирует (протоколы о вступлении - ИФ). В Турции решение (о ратификации) зависит от (президента) Эрдогана, и время его принятия связано с внутренней политикой Турции", - сказал президент Финляндии.
Он отметил также, что, намереваясь вступить в НАТО, "мы взяли на себя обязательства по двухпроцентному бюджету расходов на оборону, и мы его выполним".
Кроме того, на рассмотрении находится вопрос об обязательстве содержать резервные силы, напомнил Ниинистё.
"Самая важная роль НАТО - это защита, которую альянс обеспечивает превентивно", - подчеркнул президент.
Страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.
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