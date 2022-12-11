В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 28,3%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 870, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 53 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 28,3%.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 986 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 511 человек (+45 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 373 человека.
За сутки медики провели 1 тыс. 475 тестов на коронавирус против 1 тыс. 843 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 394 тыс. 585 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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